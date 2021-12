Remember the children and other victims of the El Mozote massacre

They should never be forgotten.



The following partial list of the names of the victims was initially compiled by Tutela Legal, and updated by Mark Danner, author of The Massacre at El Mozote, records the ages and professions of 767 people who were murdered by the U.S.-trained Atlacatl Battalion in El Mozote and surrounding communities. (





EL MOZOTE



1. DOMINGO CLAROS, 29, wood cutter

2. CRISTINO AMAYA CLAROS, 9, son of Domingo Claros

3. MARIA DOLORES AMAYA CLAROS, 5, daughter of Domingo Claros

4. MARTA LILIAN CLAROS, 3, daughter of Domingo Claros

5. MARIA ISABEL AMAYA CLAROS, 8 months, daughter of Domingo Claros

6. ISIDRA CLAROS, 60, aunt of Domingo Claros

7. BONIFACIA RODRIGUEZ OR ANASTACIA ARGUETA, 65

8. LEONISIA RODRIGUEZ OR DIONISIA RODRIGUEZ, 27, seamstress daughter of Bonifacia Rodriguez

9. VILMA RODRIGUEZ, 2, daughter of Dionisia Rodriguez and Manuel Alvarenda

10. MARTINA RODRIGUEZ, 35, daughter of Bonifacia Rodriguez and sister of Dionisia and Vilma Rodriguez

11. RUPERTO CHICAS, 40, farmer, hushand of Martina Rodriguez

12. MIRNA CHICAS, 10, daughter of Martina Rodriguez and Ruperto Chicas

13. Child, 6, son of Martina Rodriguez and Ruperto Chicas

14. CHILD, 4, daughter of Martina Rodriguez and Ruperto Chicas

15. CHILD, 3, son of Martina Rodriguez and Ruperto Chicas

16. CHILD, 1, son of Martina Rodriguez and Ruperto Chicas

17. CONCEPCION MARQUEZ, 75

18. JULIA CLAROS, 30, daughter of Concepcion Marquez

19. ALBERTA CLAROS, 18, daughter of Julia Claros

20. CHILD, 1, daughter of Alberta Claros

21. FRANCISCA CLAROS, 11, daughter of Julia Claros

22. CHILD, 7, daughter of Julia Claros

23. ANTOLINA CLAROS, 28

24. FRANCISCA CLAROS, 16, daughter of Antolina Claros

25. Claudio Del Cid, 20, carpenter, companion of Francisca Claros

26. CHILD, 6 months old, daughter of Francisca Claros and Claudio Del Cid

27. MARIA DEL CID, 60, mother of Claudio Del Cid

28. GIRL, 15, daughter of Antolina Claros

29. CHILD, 11, daughter of Antolina Claros

30. OSCAR CLAROS, 7, son of Antolina Claros

31. JESUS CLAROS, 5, daughter of Antolina Claros

32. LEONISIA CLAROS, 25, daughter of Concepcion Marquez and sister of Antolina Claros

33. FABIAN LUNA, 20, day laborer, companion of Leonisia Claros

34. CHILD, 5, daughter of Leonisia Claros and Fabian Luna

35. LUCIO CLAROS, 2 1/2, son of Leonisia Claros and Fabian Luna

36. CHILD, 7 months old, daughter of Leonisia Claros and Fabian Luna

37. Emilia CLAROS, 35, daughter of Concepcion Marquez and sister of Antolina and Francisca Claros

38. MELESIO ARGUETA ALVARENGA, 40, day laborer, husband of Emilia Claros

39. PRISCILIO CLAROS, 7, son of Emilia Claros and Melesio Argueta

40. GIRL, 18, daughter of Emilia Claros and Melesio Argueta

41. CHILD, 10 months old, daughter of victim #40 and granddaughter of Emilia Claros and Melesio Argueta

42. ISABEL ARGUETA, 6, daughter of Emilia Claros and Melesio Argueta

43. CHILD, 4, son of Emilia Claros and Melesio Argueta

44. CHILD, 2, son of Emilia Claros and Melesio Argueta

45. COSME ARGUETA, 45, sister of Melesio Argueta

46. ISRAEL MARQUEZ, 80, merchant

47. PAUIA MARQUEZ, 60, wife of Israel Marquez

48. ELVIRA MARQUEZ Chicas, 34, pregnant at time of death, niece of Israel Marquez

49. SONIA MAKQuEz OR SONIA CHICAS, 5, daughter of Elvira Marquez and Leonardo Marquez Del Cid (victim #51)

50. GIRL, 19, daughter of Israel Marquez

51. LEONARDO MARQUEZ DEL CID, 40, farmer, father of Sonia Marquez (victim #49)

52. BALBINO MARQUEZ DEL CID, 60, farmer, father of Leonardo Marquez

53. FRANCISCA DEL CID, 55, wife of Balbino Marquez

54. ORBELINA MARQUEZ, 45, seamstress, companion of Leonardo Marquez Del Cid

55. BRUNO CLAROS, 50, farmer

56. HORTENSA ROMERO MARQUEZ, 39, wife of Bruno Claros

57. MATILDE PEREIRA, 70, farmer, father of Brullo Claros

58. RODOLFO CLAROS, 15, brother of Bruno Claros

59. CHILD, 5, ward of Bruno Claros

60. BOY, 18, son of Bruno Claros and Hortensia Romero

61. GIRL, 16, daughter of Bruno Claros and Hortensia Romero

62. EVA ROMERO, 11, daughter of Bruno Claros and Hortensia Romero

63. IRMA ROMERO, 9, daughter of Bruno Claros and Hortensia Romero

64. BRUNO CLAROS, 7, son of Bruno Claros and Hortensia Romero

65. HIPOLITA CLAROS, 13, daughter of Domingo Claros (victim #I)

66. MARIA CONCEPCION ROMERO, 44, mother of Hipolita Claros

67. MELESIO Diaz, 65, butcher

68. NORBERTA MARQUEZ, 40, companion of Melesio Diaz

69. MARTIR DIAZ, 14, daughter of Melesio Diaz

70. MOISES CLAROS, 75, day laborer

71. MAN, 90, father of Moises Claros

72. EUGENIA CLAROS, 27, maguey spinner, daughter of Moises Claros

73. DAVID CLAROS, 10, son of Eugenia Claros and grandson of Moises Claros

74. CHILD, 6, daughter of Eugenia Claros and granddaughter of Moises Claros

75. CHILD, 8, daughter of Eugenia Claros and granddaughter of Moises Claros

76. CHILD, 3, daughter of Eugenia Claros and granddaughter of Moises Claros

77. CHILD, 2, daughter of Eugenia Claros and granddaughter of Moises Claros

78. CHILD, 9 months old, daughter of Eugenia Claros and granddaughter of Moises Claros

79. BENJAMIN ANTONIO CLAROS, 45, son of Moises Claros

80. ANASTACIA MARQUEZ, 40, pregnant at time of death, companion of Benjamin Antonio Claros

81. MATIAS MARQUEZ, 75, carpenter, father of Anastacia Marquez

82. MARIA ARGUETA, 30, companion of Matias Marquez

83. DOLORES MARQUEZ, 25, pregnant at time of death, daughter of Matias Marquez

84. LUCIO MARQUEZ, 45, day laborer, companion of Dolores Marquez

85. CHILD, 7, son of Dolores Marquez and Lucio Marquez

86. CHILD, 5, son of Dolores Marquez and Lucio Marquez

87. DOMINGA MARQUEZ, 70, mother of Lucio Marquez

88. CHILD, 5, daughter of Benjamin Claros (victim #79) and Anastacia Marquez (victim #80)

89. CHILD, 6, son of Benjamin Claros (victim #79) and Anastacia Marquez (victim #80)

90. CHILD, 9, son of Benjamin Claros (victim #79) and Anastacia Marquez (victim #80)

91. CHILD, 11, son of Benjamin Claros (victim #79) and Anastacia Marquez (victim #80)

92. FRANCISCO Claros, 80, day laborer, cousin of Moises Claros (victim #70)

93. ROGELIA DIAZ, 76, wife of Francisco Claros

94. BOY, 16, paralyzed, grandson of Francisco Claros

95. PAULINA MARQUEZ CLAROS or PAULINA CLAROS or PAULINA DIAZ, 60

96. TELESFORO MARQUEZ, 35, deaf and mute, son of Paulina Marquez

97. LORENZO CLAROS OR LORENZO DIAZ, 25, son of Paulina Marquez and brother of Telesforo Marquez

98. EUGENIO VIGIL, 60, farmer

99. AGUSTINA VIGIL, 25, pregnant at time of death, daughter of Eugenio Vigil

100. CHILD, 7, daugllter of Agustina Vigil

101. MARCELINA VIGIL, 22, daughter of Eugenio Vigil

102. DIONISIO MARQUEZ, 20, day laborer, husband of Marcelina Vigil

103. MIGUEL MARQUEZ, 70, day laborer, father of Dionisio Marquez

104. CHILD, 5, son of Dionisio Marquez

105. CHILD, 9 months old, daughter of Dionisio Marquez

106. MARFA ANSELMA MARQUEZ, 25, pregnant at time of death, daughter of Miguel Marquez

107. ARIURO GIDIO Chicas, 39, day laborer, companion of Anselma Marquez

108. LUCIA MARQUEZ, 14, daughter of Maria Anselma Marquez and Arturo Gidio Chicas

109. DORA MARQUEZ, 11, daughter of Maria Anselma Marquez and Arturo Gidio Chicas

110. CHILD, 7, daughter of Maria Anselma Marquez and Arturo Gidio Chicas

111. CHILD, 5, daughter of Maria Anselma Marquez and Arturo Gidio Chicas

112. CHILD, 1, son of Maria Anselma Marquez and Arturo Gidio Chicas

113. GIRL, 18, daughter of Miguel Marquez (victim #103)

114. CHILD, 2 days old, grandson of Miguel Marquez

115. MARTO VIGIL, 75, farmer, brother of Eugenio Vigil (victim #98)

116. PAULA DIAZ, 75, wife of Marto Vigil

117. DOMINGA DIAZ, 30, ward of Marto Vigil

118. CHILD, 5, daughter of Dominga Diaz

1l9. MAGDALENA DIAZ, 60, sister of Paula Diaz

120. GIRL, 19, daughter of Magdalena Diaz

121. GIRL, 16, daughter of Magdalena Diaz

122. CESARIO MArQuEz, 70, farmer

123. CLEMENTINA PEREIRA or CLEMENTINA ARGUETA, 60, wife of Cesario

124. GIRL, 15, daughter of Cesario Marquez

125. GIRL, 14, daughter of Cesario Marquez

126. CHILD, 1 l, son of Cesario Marquez

127. HILDA MARQUEZ, 25, pregnant at time of death, daughter of Cesario Marquez

128. CHILD, 6, daughter of Hiilda Marquez and Felipe Argueta

129. CHILD, 4, son of llilda Mar4uez and Felipe Argueta

130. Child, 3, son of Hilda Marquez and Felipe Argueta

131. CHILD, 1, daughter of Hilda Marquez and Felipe Argueta

132. FILOMENA CLAROS, 50, daughter of Concepcion Marquez (victim #17)

133. CHILD, 11, son of Filomena Claros

134. BOY, 18, day laborer, son of Filomena Claros

135. GIRL, 14, daughter of Filomena Claros

136. CHILD, 7, son of Filomena Claros

137. CHILD, 5, son of Filomena Claros

138. ASCENCI6N MARQUEZ, 39, day laborer, brother of Concepcion Marquez (victim #17)

139. SUSANA CLAROS, 48

140. EUGENIA CLAROS, 30, pregnant at time of death, daughter of Susana Claros and companion of Ascencion Marquez

141. JESUS CLAROS, 10, son of Ascencion Marquez and Eugenia Claros

142. ROSITa CLAROS, 5, daughter of Ascencion Marquez and Eugenia

143. CHILD, 7, son of Ascencion Marquez and Eugenia Claros

144. CHILD, 3, son of Ascencion Marquez and Eugenia Claros

145. CHILD, 2, daughter of Ascencion Marquez and Eugenia Claros

146. ANDREA DEL CID, 60

147. VICENTA DEL CID, 80, sister of Andrea Del Cid

148. ROSA DEL CID, 20, pregnant at time of death, daughter of Andrea Del Cid

149. EMELY DEL CID, 4, son of Rosa Del Cid

150. MAURICIO DEL CID, 9 months, son of Rosa Del Cid

151. ANGELA DEL CID, 5, daughter of Rosa Del Cid

152. LEONCIO DIAZ, 105, a butcher in his youth

153. LEONCIA MArQuEz, 100, companion of Leoncio Diaz

154. GILBERTO SORTO, 25, farmer

155. FELICITA VIGIL, 20, wife of Gilberto Sorto

156. ANACLETA SORT0, 65, mother of Gilberto Sorto

157. CHILD, 5, son of Gilberto Sorto and Felicita Vigil

158. CHILD, 3, son of Gilberto Sorto and Felicita Vigil

159. MARTINA ARGUETA, 35

160. CHILD, 12, daughter of Martina Argueta

161. CHILD, 9, son of Martina Argueta

162. CHILD, 7, son of Martina Argueta

163. CHILD, 2, daughter of Martina Argueta

164. ONOFRE ARGUETA, 19

165. CHILD, 11, daughter of Onofre Argueta

166. CHILD, 9, son of Onofre Argueta

167. CHILD, 7, son of Onofre Argueta

168. CHILD, 5, daughter of Onofre Argueta

169. CHILD, 3, son of Onofre Argueta

170. GERTRUDIS GUEVARA, 80, day laborer

171. MARCELINA MARQUEZ, 25, companion of Gertrudis Guevara

172. TOMAS MARQUEZ, 5, son of Gertrudis Guevara and Marcelina Marquez

173. CHILD, 3 months old, daughter of Gertrudis Guevara and Marcelina Marquez

174. SEGUNDO CHICAS, 25, day laborer

175. SATURNINA ROMERO, 25, companion of Segundo Chicas

176. CHILD, 9 months old, daughter of Segundo Chicas and Saturnina Romero

177. CHILD, 10, son of Segundo Chicas and Saturnina Romero

178. CHILD, 7, son of Segundo Chicas and Saturnina Romero

179. CHILD, 5, son of Segundo Chicas and Saturnina Romero

180. FACUNDO CIIICAS, 25, brother of Segundo Chicas

181. MELDA MARQUEZ CHICAS, 25, wife of Facundo Chicas

182. CHILD, 12, son of Facundo Chicas and Melda Marquez

183. CHILD, 10, son of Facundo Chicas and Melda Marquez

184. CHILD, 9, son of Facundo Chicas and Melda Marquez

185. CHILD, 7, son of Facundo Chicas and Melda Marquez

186. CHILD, 2, son of Facundo Chicas and Melda Marquez

187. ANSELMA DE MARQUEZ, 80

188. CHON MARQUEZ, 22, mentally retarded son of Anselma de Marquez

189. DOROTEO N., 60, day laborer

190. FERNANDO GUEVARA, 60, farmer

191. FLORINDA DEL CID DE GUEVARA, 58, an amputee (one leg), wife of Fernando Guevara and sister of Francisca Del Cid (victim #53)

192. MARIA ROMERO, 45, merchant, a widow

193. LUCAS GUEVARA, 35, day laborer

194. ANDRES GUEVARA, 50, day laborer, father of Lucas Guevara

195. RUFINA ROMERO, 35, companion of Lucas Guevara

196. TELMA ROMERO, 12, daughter of Lucas Guevara and Rufina Romero

197. ROSITA ROMERO, lo, daughter of Lucas Guevara and Rufina Romero

198. CANDELARIA ROMERO, 6, daugllter of Lucas Guevara and Rufina Romero

199. JOAQUIN ROMERO, 7, son of Lucas Guevara and Rufina Romero

200. JOSE ROMERO, 6 months, son of Lucas Guevara and Rufina Romero

201. BENITO ROMERO, 3o, day laborer, son of Maria Romero (victim #192)

202. FLORENTINA DEL CID, 25, companion of Benito Romero

203. LUCIA DEL CID, 10, daughter of Benito Romero and Florentina Del Cid

204. CAMILO DEL CID, 7, son of Benito Romero and Florentina Del Cid

20f. ROSITA DEL CID, 4, daughter of Benito Romero and Florentina Del Cid

206. CHILD, 1, daughter of Benito Romero and Florentina Del Cid

207. EDUARDO DIAZ OR EDUARDO CLAROS, 30, day laborer

208. CARMEN CLAROS, 18, companion of Eduardo Claros

209. JUBENCIO DIAZ, 10, son of Eduardo Diaz

210. CLICERIO DIAZ, 3, son of Eduardo Diaz

211. JOSE DIAZ, 5, son of Eduardo Diaz

212. DECIDERIO Diaz OR DECIDERIO CLAROS, 50, farmer, father of Eduardo Diaz

213. MARIA MARQUEZ OR MARIA GUEVARA, 40, companion of Deciderio Diaz

214. SANTOS MARQUEZ OR SANTOS GUEVARA, 20, daughter of Maria Marquez

215. ELADIO ClAROS, 25, day laborer, son of Deciderio Diaz and companion of Santos Marquez

216. DORIS CLAROS, 16, daughter of Eladio Claros and Santos Guevara

217. Child,13, son of Eladio Claros and Santos Guevara

218. Child, 11, daughter of Eladio Claros and Santos Guevara

219. CHILD, 8, son of Eladio Claros and Santos Guevara

220. Child, 5, daughter of Eladio Claros and Santos Guevara

221. VIRGINIA CLAROS, 16, sister of Eduardo Claros (victim #207)

222. OLAYO ClAROS, 15, day laborer, brother of Eduardo Claros (victim #207)

223. MARTINA CLAROS, 15, pregnant at time of death, companion of Olayo Claros

224. FRANCISCA CLAROS, 18, sister of Eduardo Claros (victim #207)

225. IGNACIO GUEVARA, 60, farmer

226. PETO DIAZ, 50, farmer

227. ANDREA MARQUEZ, 45, companion of Peto Diaz

228. VICTORIANA DIAZ MARQUEZ, 30, daughter of Peto Diaz and Andrea Marquez

229. LOCADIO DIAZ MARQUEZ, 18, son of Peto Diaz and Andrea Marquez

230. UGENIA DIAZ MARQUEZ, 14, daughter Of Peto Diaz and Andrea Marquez

231. CHILD, 4, son of Victoriana Diaz Marquez

232. CHILD, 1, son of Victoriana Diaz Marquez

233. SALOME MARQUEZ, 25, day laborer

234. MARTA MARQUEZ VIGil, 50

235. MARGARITA MARQUEZ CLAROS, 25, daughter of Marta Marquez

236. LIRIA MARQUEZ, 7, daughter of Margarita Marquez

237. DINORA MARQUEZ, 6, daughter of Margarita Marquez

238. AMPARO MARQUEZ, 4, daughter of Margarita Marquez

239. ROSITA MARQUEZ, 2, daughter of Margarita Marquez

240. MIRIAM MARQUEZ, 1, daughter of Margarita Marquez

241. CLEOTILDE MARQUEZ, 60, sister of Marta Marquez

242. COSME DIAZ, 80, day laborer

243. JOSE MARCOS DIAZ, 34, merchant

244. ROSA PEREIRA, 22, wife of Jose Marcos Diaz

245. IRMA YANET DIAZ, 4, daughter of Jose Marcos Diaz and Rosa Pereira

246. LORENA PEREIRA, 3, daughter of Jose Marcos Diaz and Rosa Pereira

247. AMiLCAR PEREIRA, 2 months, son of Jose Marcos Diaz and Rosa Pereira

248. MAURA PEREIRA, 10, student, goddaughter of Jose Marcos Diaz

249. ALEXANDRO DIAZ, 60, merchant, father of Jose Marcos Diaz

250. MARIA MARQUEZ, 50, companion of Alejandro Diaz

251. RAMoN MARQUEZ DIAZ, 18, merchant, son of Alejandro Diaz

252. SANTOS MARQUEZ, 40, farmer

253. AGUSTINA GARCIA, 35, companion of Santos Marquez

254. RENE MARQUEZ, 11, student, son of Santos Marquez and Agustina Garcia

255. EDI MARQUEZ, 5, daughter of Santos Marquez and Agustina Garcia

256. CHILD, 2, daughter of Santos Marquez and Agustina Garcia

257. FELIX DEL CID, 19, day laborer

258. ESTANISLAO CHICAS, 75, blind man

259. ANGELICA MARQUEZ, 45, seamstress, wife of Estanislao Chicas

260. CARLOS CHICAS, 25, blind, son of Estanislao Chicas and Angelica Marquez

261. NARCISA MARQUEZ, 20, companion of Carlos Chicas

262. CHILD, 5, daughter of Carlos Chicas and Narcisa Marquez

263. CHILD, 3, daughter of Carlos Chicas and Narcisa Marquez

264. CHILD, 2, daughter of Carlos Chicas and Narcisa Marquez

265. ANTONIO CHICAS, 15, student, brother of Carlos Chicas and son of Estanislao Chicas

266. HUMBERTO CHICAS, 13, son of Estanislao Chicas and Angelica Marquez

267. ESTANISLAO GUEVARA, 30, day laborer

268. FELIPA DIAZ, 25, companion of Estanislao Guevara

269. CHILD, 8, son of Estanislao Guevara and Felipa Diaz

270. CHILD, 7, son of Estanislao Guevara and Felipa Diaz

271. CHILD, 6, son of Estanislao Guevara and Felipa Diaz

272. NATIVIDAD ARGUETA, 80

273. MARTINA DIAZ, 65, maguey spinner, wife of Natividad Argueta

274. DANIEL ROMERO, 48, farmer

275. FLORENTINA PEREIRA, 42, wife of Daniel Romero

276. ANA MARIA ROMERO, 16, daughter of Daniel Romero and Florentina Pereira

277. JESUS SALvADoR ROMERO, 13, son of Daniel Romero and Florentina Pereira

278. ELMER NicoLAs MARQUEZ, 2, ward of Daniel Romero

279. LEONCIO DIAZ, 60, merchant

280. EDILFONZA DIAZ, 68, wife of Leoncio Diaz

281. JOSE MARIA MARQUEZ, 60, day laborer

282. DONATILA PEREIRA, 45, seamstress, companion of Jose Maria

283. SofiA MARQuez, 25, daughter of Jose Maria Marquez and Donatila Pereira

284. OSCAR MARQUEZ, 19 son of Jose Maria Marquez and Donatila Pereira

285. CHILD, 7, son of Sofia Marquez

286. CHILD, 3, son of Sofia Marquez

RUPERTO CHICAS, 40, farmer, hushand of Martina Rodriguez12. MIRNA CHICAS, 10, daughter of Martina Rodriguez and Ruperto Chicas13. Child, 6, son of Martina Rodriguez and Ruperto Chicas14. CHILD, 4, daughter of Martina Rodriguez and Ruperto Chicas15. CHILD, 3, son of Martina Rodriguez and Ruperto Chicas16. CHILD, 1, son of Martina Rodriguez and Ruperto Chicas17. CONCEPCION MARQUEZ, 7518. JULIA CLAROS, 30, daughter of Concepcion Marquez19. ALBERTA CLAROS, 18, daughter of Julia Claros20. CHILD, 1, daughter of Alberta Claros21. FRANCISCA CLAROS, 11, daughter of Julia Claros22. CHILD, 7, daughter of Julia Claros23. ANTOLINA CLAROS, 2824. FRANCISCA CLAROS, 16, daughter of Antolina Claros25. Claudio Del Cid, 20, carpenter, companion of Francisca Claros26. CHILD, 6 months old, daughter of Francisca Claros and Claudio Del Cid27. MARIA DEL CID, 60, mother of Claudio Del Cid28. GIRL, 15, daughter of Antolina Claros29. CHILD, 11, daughter of Antolina Claros30. OSCAR CLAROS, 7, son of Antolina Claros31. JESUS CLAROS, 5, daughter of Antolina Claros32. LEONISIA CLAROS, 25, daughter of Concepcion Marquez and sister of Antolina Claros33. FABIAN LUNA, 20, day laborer, companion of Leonisia Claros34. CHILD, 5, daughter of Leonisia Claros and Fabian Luna35. LUCIO CLAROS, 2 1/2, son of Leonisia Claros and Fabian Luna36. CHILD, 7 months old, daughter of Leonisia Claros and Fabian Luna37. Emilia CLAROS, 35, daughter of Concepcion Marquez and sister of Antolina and Francisca Claros38. MELESIO ARGUETA ALVARENGA, 40, day laborer, husband of Emilia Claros39. PRISCILIO CLAROS, 7, son of Emilia Claros and Melesio Argueta40. GIRL, 18, daughter of Emilia Claros and Melesio Argueta41. CHILD, 10 months old, daughter of victim #40 and granddaughter of Emilia Claros and Melesio Argueta42. ISABEL ARGUETA, 6, daughter of Emilia Claros and Melesio Argueta43. CHILD, 4, son of Emilia Claros and Melesio Argueta44. CHILD, 2, son of Emilia Claros and Melesio Argueta45. COSME ARGUETA, 45, sister of Melesio Argueta46. ISRAEL MARQUEZ, 80, merchant47. PAUIA MARQUEZ, 60, wife of Israel Marquez48. ELVIRA MARQUEZ Chicas, 34, pregnant at time of death, niece of Israel Marquez49. SONIA MAKQuEz OR SONIA CHICAS, 5, daughter of Elvira Marquez and Leonardo Marquez Del Cid (victim #51)50. GIRL, 19, daughter of Israel Marquez51. LEONARDO MARQUEZ DEL CID, 40, farmer, father of Sonia Marquez (victim #49)52. BALBINO MARQUEZ DEL CID, 60, farmer, father of Leonardo Marquez53. FRANCISCA DEL CID, 55, wife of Balbino Marquez54. ORBELINA MARQUEZ, 45, seamstress, companion of Leonardo Marquez Del Cid55. BRUNO CLAROS, 50, farmer56. HORTENSA ROMERO MARQUEZ, 39, wife of Bruno Claros57. MATILDE PEREIRA, 70, farmer, father of Brullo Claros58. RODOLFO CLAROS, 15, brother of Bruno Claros59. CHILD, 5, ward of Bruno Claros60. BOY, 18, son of Bruno Claros and Hortensia Romero61. GIRL, 16, daughter of Bruno Claros and Hortensia Romero62. EVA ROMERO, 11, daughter of Bruno Claros and Hortensia Romero63. IRMA ROMERO, 9, daughter of Bruno Claros and Hortensia Romero64. BRUNO CLAROS, 7, son of Bruno Claros and Hortensia Romero65. HIPOLITA CLAROS, 13, daughter of Domingo Claros (victim #I)66. MARIA CONCEPCION ROMERO, 44, mother of Hipolita Claros67. MELESIO Diaz, 65, butcher68. NORBERTA MARQUEZ, 40, companion of Melesio Diaz69. MARTIR DIAZ, 14, daughter of Melesio Diaz70. MOISES CLAROS, 75, day laborer71. MAN, 90, father of Moises Claros72. EUGENIA CLAROS, 27, maguey spinner, daughter of Moises Claros73. DAVID CLAROS, 10, son of Eugenia Claros and grandson of Moises Claros74. CHILD, 6, daughter of Eugenia Claros and granddaughter of Moises Claros75. CHILD, 8, daughter of Eugenia Claros and granddaughter of Moises Claros76. CHILD, 3, daughter of Eugenia Claros and granddaughter of Moises Claros77. CHILD, 2, daughter of Eugenia Claros and granddaughter of Moises Claros78. CHILD, 9 months old, daughter of Eugenia Claros and granddaughter of Moises Claros79. BENJAMIN ANTONIO CLAROS, 45, son of Moises Claros80. ANASTACIA MARQUEZ, 40, pregnant at time of death, companion of Benjamin Antonio Claros81. MATIAS MARQUEZ, 75, carpenter, father of Anastacia Marquez82. MARIA ARGUETA, 30, companion of Matias Marquez83. DOLORES MARQUEZ, 25, pregnant at time of death, daughter of Matias Marquez84. LUCIO MARQUEZ, 45, day laborer, companion of Dolores Marquez85. CHILD, 7, son of Dolores Marquez and Lucio Marquez86. CHILD, 5, son of Dolores Marquez and Lucio Marquez87. DOMINGA MARQUEZ, 70, mother of Lucio Marquez88. CHILD, 5, daughter of Benjamin Claros (victim #79) and Anastacia Marquez (victim #80)89. CHILD, 6, son of Benjamin Claros (victim #79) and Anastacia Marquez (victim #80)90. CHILD, 9, son of Benjamin Claros (victim #79) and Anastacia Marquez (victim #80)91. CHILD, 11, son of Benjamin Claros (victim #79) and Anastacia Marquez (victim #80)92. FRANCISCO Claros, 80, day laborer, cousin of Moises Claros (victim #70)93. ROGELIA DIAZ, 76, wife of Francisco Claros94. BOY, 16, paralyzed, grandson of Francisco Claros95. PAULINA MARQUEZ CLAROS or PAULINA CLAROS or PAULINA DIAZ, 6096. TELESFORO MARQUEZ, 35, deaf and mute, son of Paulina Marquez97. LORENZO CLAROS OR LORENZO DIAZ, 25, son of Paulina Marquez and brother of Telesforo Marquez98. EUGENIO VIGIL, 60, farmer99. AGUSTINA VIGIL, 25, pregnant at time of death, daughter of Eugenio Vigil100. CHILD, 7, daugllter of Agustina Vigil101. MARCELINA VIGIL, 22, daughter of Eugenio Vigil102. DIONISIO MARQUEZ, 20, day laborer, husband of Marcelina Vigil103. MIGUEL MARQUEZ, 70, day laborer, father of Dionisio Marquez104. CHILD, 5, son of Dionisio Marquez105. CHILD, 9 months old, daughter of Dionisio Marquez106. MARFA ANSELMA MARQUEZ, 25, pregnant at time of death, daughter of Miguel Marquez107. ARIURO GIDIO Chicas, 39, day laborer, companion of Anselma Marquez108. LUCIA MARQUEZ, 14, daughter of Maria Anselma Marquez and Arturo Gidio Chicas109. DORA MARQUEZ, 11, daughter of Maria Anselma Marquez and Arturo Gidio Chicas110. CHILD, 7, daughter of Maria Anselma Marquez and Arturo Gidio Chicas111. CHILD, 5, daughter of Maria Anselma Marquez and Arturo Gidio Chicas112. CHILD, 1, son of Maria Anselma Marquez and Arturo Gidio Chicas113. GIRL, 18, daughter of Miguel Marquez (victim #103)114. CHILD, 2 days old, grandson of Miguel Marquez115. MARTO VIGIL, 75, farmer, brother of Eugenio Vigil (victim #98)116. PAULA DIAZ, 75, wife of Marto Vigil117. DOMINGA DIAZ, 30, ward of Marto Vigil118. CHILD, 5, daughter of Dominga Diaz1l9. MAGDALENA DIAZ, 60, sister of Paula Diaz120. GIRL, 19, daughter of Magdalena Diaz121. GIRL, 16, daughter of Magdalena Diaz122. CESARIO MArQuEz, 70, farmer123. CLEMENTINA PEREIRA or CLEMENTINA ARGUETA, 60, wife of CesarioMarquez124. GIRL, 15, daughter of Cesario Marquez125. GIRL, 14, daughter of Cesario Marquez126. CHILD, 1 l, son of Cesario Marquez127. HILDA MARQUEZ, 25, pregnant at time of death, daughter of Cesario Marquez128. CHILD, 6, daughter of Hiilda Marquez and Felipe Argueta129. CHILD, 4, son of llilda Mar4uez and Felipe Argueta130. Child, 3, son of Hilda Marquez and Felipe Argueta131. CHILD, 1, daughter of Hilda Marquez and Felipe Argueta132. FILOMENA CLAROS, 50, daughter of Concepcion Marquez (victim #17)133. CHILD, 11, son of Filomena Claros134. BOY, 18, day laborer, son of Filomena Claros135. GIRL, 14, daughter of Filomena Claros136. CHILD, 7, son of Filomena Claros137. CHILD, 5, son of Filomena Claros138. ASCENCI6N MARQUEZ, 39, day laborer, brother of Concepcion Marquez (victim #17)139. SUSANA CLAROS, 48140. EUGENIA CLAROS, 30, pregnant at time of death, daughter of Susana Claros and companion of Ascencion Marquez141. JESUS CLAROS, 10, son of Ascencion Marquez and Eugenia Claros142. ROSITa CLAROS, 5, daughter of Ascencion Marquez and EugeniaClaros143. CHILD, 7, son of Ascencion Marquez and Eugenia Claros144. CHILD, 3, son of Ascencion Marquez and Eugenia Claros145. CHILD, 2, daughter of Ascencion Marquez and Eugenia Claros146. ANDREA DEL CID, 60147. VICENTA DEL CID, 80, sister of Andrea Del Cid148. ROSA DEL CID, 20, pregnant at time of death, daughter of Andrea Del Cid149. EMELY DEL CID, 4, son of Rosa Del Cid150. MAURICIO DEL CID, 9 months, son of Rosa Del Cid151. ANGELA DEL CID, 5, daughter of Rosa Del Cid152. LEONCIO DIAZ, 105, a butcher in his youth153. LEONCIA MArQuEz, 100, companion of Leoncio Diaz154. GILBERTO SORTO, 25, farmer155. FELICITA VIGIL, 20, wife of Gilberto Sorto156. ANACLETA SORT0, 65, mother of Gilberto Sorto157. CHILD, 5, son of Gilberto Sorto and Felicita Vigil158. CHILD, 3, son of Gilberto Sorto and Felicita Vigil159. MARTINA ARGUETA, 35160. CHILD, 12, daughter of Martina Argueta161. CHILD, 9, son of Martina Argueta162. CHILD, 7, son of Martina Argueta163. CHILD, 2, daughter of Martina Argueta164. ONOFRE ARGUETA, 19165. CHILD, 11, daughter of Onofre Argueta166. CHILD, 9, son of Onofre Argueta167. CHILD, 7, son of Onofre Argueta168. CHILD, 5, daughter of Onofre Argueta169. CHILD, 3, son of Onofre Argueta170. GERTRUDIS GUEVARA, 80, day laborer171. MARCELINA MARQUEZ, 25, companion of Gertrudis Guevara172. TOMAS MARQUEZ, 5, son of Gertrudis Guevara and Marcelina Marquez173. CHILD, 3 months old, daughter of Gertrudis Guevara and Marcelina Marquez174. SEGUNDO CHICAS, 25, day laborer175. SATURNINA ROMERO, 25, companion of Segundo Chicas176. CHILD, 9 months old, daughter of Segundo Chicas and Saturnina Romero177. CHILD, 10, son of Segundo Chicas and Saturnina Romero178. CHILD, 7, son of Segundo Chicas and Saturnina Romero179. CHILD, 5, son of Segundo Chicas and Saturnina Romero180. FACUNDO CIIICAS, 25, brother of Segundo Chicas181. MELDA MARQUEZ CHICAS, 25, wife of Facundo Chicas182. CHILD, 12, son of Facundo Chicas and Melda Marquez183. CHILD, 10, son of Facundo Chicas and Melda Marquez184. CHILD, 9, son of Facundo Chicas and Melda Marquez185. CHILD, 7, son of Facundo Chicas and Melda Marquez186. CHILD, 2, son of Facundo Chicas and Melda Marquez187. ANSELMA DE MARQUEZ, 80188. CHON MARQUEZ, 22, mentally retarded son of Anselma de Marquez189. DOROTEO N., 60, day laborer190. FERNANDO GUEVARA, 60, farmer191. FLORINDA DEL CID DE GUEVARA, 58, an amputee (one leg), wife of Fernando Guevara and sister of Francisca Del Cid (victim #53)192. MARIA ROMERO, 45, merchant, a widow193. LUCAS GUEVARA, 35, day laborer194. ANDRES GUEVARA, 50, day laborer, father of Lucas Guevara195. RUFINA ROMERO, 35, companion of Lucas Guevara196. TELMA ROMERO, 12, daughter of Lucas Guevara and Rufina Romero197. ROSITA ROMERO, lo, daughter of Lucas Guevara and Rufina Romero198. CANDELARIA ROMERO, 6, daugllter of Lucas Guevara and Rufina Romero199. JOAQUIN ROMERO, 7, son of Lucas Guevara and Rufina Romero200. JOSE ROMERO, 6 months, son of Lucas Guevara and Rufina Romero201. BENITO ROMERO, 3o, day laborer, son of Maria Romero (victim #192)202. FLORENTINA DEL CID, 25, companion of Benito Romero203. LUCIA DEL CID, 10, daughter of Benito Romero and Florentina Del Cid204. CAMILO DEL CID, 7, son of Benito Romero and Florentina Del Cid20f. ROSITA DEL CID, 4, daughter of Benito Romero and Florentina Del Cid206. CHILD, 1, daughter of Benito Romero and Florentina Del Cid207. EDUARDO DIAZ OR EDUARDO CLAROS, 30, day laborer208. CARMEN CLAROS, 18, companion of Eduardo Claros209. JUBENCIO DIAZ, 10, son of Eduardo Diaz210. CLICERIO DIAZ, 3, son of Eduardo Diaz211. JOSE DIAZ, 5, son of Eduardo Diaz212. DECIDERIO Diaz OR DECIDERIO CLAROS, 50, farmer, father of Eduardo Diaz213. MARIA MARQUEZ OR MARIA GUEVARA, 40, companion of Deciderio Diaz214. SANTOS MARQUEZ OR SANTOS GUEVARA, 20, daughter of Maria Marquez215. ELADIO ClAROS, 25, day laborer, son of Deciderio Diaz and companion of Santos Marquez216. DORIS CLAROS, 16, daughter of Eladio Claros and Santos Guevara217. Child,13, son of Eladio Claros and Santos Guevara218. Child, 11, daughter of Eladio Claros and Santos Guevara219. CHILD, 8, son of Eladio Claros and Santos Guevara220. Child, 5, daughter of Eladio Claros and Santos Guevara221. VIRGINIA CLAROS, 16, sister of Eduardo Claros (victim #207)222. OLAYO ClAROS, 15, day laborer, brother of Eduardo Claros (victim #207)223. MARTINA CLAROS, 15, pregnant at time of death, companion of Olayo Claros224. FRANCISCA CLAROS, 18, sister of Eduardo Claros (victim #207)225. IGNACIO GUEVARA, 60, farmer226. PETO DIAZ, 50, farmer227. ANDREA MARQUEZ, 45, companion of Peto Diaz228. VICTORIANA DIAZ MARQUEZ, 30, daughter of Peto Diaz and Andrea Marquez229. LOCADIO DIAZ MARQUEZ, 18, son of Peto Diaz and Andrea Marquez230. UGENIA DIAZ MARQUEZ, 14, daughter Of Peto Diaz and Andrea Marquez231. CHILD, 4, son of Victoriana Diaz Marquez232. CHILD, 1, son of Victoriana Diaz Marquez233. SALOME MARQUEZ, 25, day laborer234. MARTA MARQUEZ VIGil, 50235. MARGARITA MARQUEZ CLAROS, 25, daughter of Marta Marquez236. LIRIA MARQUEZ, 7, daughter of Margarita Marquez237. DINORA MARQUEZ, 6, daughter of Margarita Marquez238. AMPARO MARQUEZ, 4, daughter of Margarita Marquez239. ROSITA MARQUEZ, 2, daughter of Margarita Marquez240. MIRIAM MARQUEZ, 1, daughter of Margarita Marquez241. CLEOTILDE MARQUEZ, 60, sister of Marta Marquez242. COSME DIAZ, 80, day laborer243. JOSE MARCOS DIAZ, 34, merchant244. ROSA PEREIRA, 22, wife of Jose Marcos Diaz245. IRMA YANET DIAZ, 4, daughter of Jose Marcos Diaz and Rosa Pereira246. LORENA PEREIRA, 3, daughter of Jose Marcos Diaz and Rosa Pereira247. AMiLCAR PEREIRA, 2 months, son of Jose Marcos Diaz and Rosa Pereira248. MAURA PEREIRA, 10, student, goddaughter of Jose Marcos Diaz249. ALEXANDRO DIAZ, 60, merchant, father of Jose Marcos Diaz250. MARIA MARQUEZ, 50, companion of Alejandro Diaz251. RAMoN MARQUEZ DIAZ, 18, merchant, son of Alejandro Diaz252. SANTOS MARQUEZ, 40, farmer253. AGUSTINA GARCIA, 35, companion of Santos Marquez254. RENE MARQUEZ, 11, student, son of Santos Marquez and Agustina Garcia255. EDI MARQUEZ, 5, daughter of Santos Marquez and Agustina Garcia256. CHILD, 2, daughter of Santos Marquez and Agustina Garcia257. FELIX DEL CID, 19, day laborer258. ESTANISLAO CHICAS, 75, blind man259. ANGELICA MARQUEZ, 45, seamstress, wife of Estanislao Chicas260. CARLOS CHICAS, 25, blind, son of Estanislao Chicas and Angelica Marquez261. NARCISA MARQUEZ, 20, companion of Carlos Chicas262. CHILD, 5, daughter of Carlos Chicas and Narcisa Marquez263. CHILD, 3, daughter of Carlos Chicas and Narcisa Marquez264. CHILD, 2, daughter of Carlos Chicas and Narcisa Marquez265. ANTONIO CHICAS, 15, student, brother of Carlos Chicas and son of Estanislao Chicas266. HUMBERTO CHICAS, 13, son of Estanislao Chicas and Angelica Marquez267. ESTANISLAO GUEVARA, 30, day laborer268. FELIPA DIAZ, 25, companion of Estanislao Guevara269. CHILD, 8, son of Estanislao Guevara and Felipa Diaz270. CHILD, 7, son of Estanislao Guevara and Felipa Diaz271. CHILD, 6, son of Estanislao Guevara and Felipa Diaz272. NATIVIDAD ARGUETA, 80273. MARTINA DIAZ, 65, maguey spinner, wife of Natividad Argueta274. DANIEL ROMERO, 48, farmer275. FLORENTINA PEREIRA, 42, wife of Daniel Romero276. ANA MARIA ROMERO, 16, daughter of Daniel Romero and Florentina Pereira277. JESUS SALvADoR ROMERO, 13, son of Daniel Romero and Florentina Pereira278. ELMER NicoLAs MARQUEZ, 2, ward of Daniel Romero279. LEONCIO DIAZ, 60, merchant280. EDILFONZA DIAZ, 68, wife of Leoncio Diaz281. JOSE MARIA MARQUEZ, 60, day laborer282. DONATILA PEREIRA, 45, seamstress, companion of Jose MariaMarquez283. SofiA MARQuez, 25, daughter of Jose Maria Marquez and Donatila Pereira284. OSCAR MARQUEZ, 19 son of Jose Maria Marquez and Donatila Pereira285. CHILD, 7, son of Sofia Marquez286. CHILD, 3, son of Sofia Marquez287. CHILD, 2, son of Sofia Marquez







288. EVENOR MARQUEZ, 17, day laborer, son of Jose Maria Marquez and Donatila Pereira

289. MARIA FREDY MARQUEZ, 14, student, daughter of Jose Maria Marquez and Donatila Pereira

290. CHILD, 3, daughter of Jose Maria Marquez and Donatila Pereira

291. CAYETANo ARGUETA, 60, day laborer

292. MARIA ANGELA GUEVARA, 50, companion of Cayetano Argueta

293. CHILD, 12, student, son of Cayetano Argueta and Maria Angela Guevara

294. CHILD, 10, student, son of Cayetano Argueta and Maria Angela Guevara

295. FLORENCIO ARGUETA DEL CID, 62, day laborer

296. MARIA Valentina ARGUETA MARQUEZ, 30, daughter of Florencio Argueta Del Cid

297. AGUSTINA ARGUETA MARQUEZ, 22, daughter of Florencio Argueta Del Cid

298. MARIA MARTIR ARGUETA MARQUEZ, 23, daughter of Florencio Argueta Del Cid

299. JUAN FRANCISCO ARGUETA MARQUEZ, 10, son of Florencio Argueta Del Cid

300. LUCIO MARQUEZ, 24, day laborer, husband of Maria Valentina Argueta Marquez (victim #296)

301. EEVARISTO MARQUEZARGUETA, 8, son of Maria Valentina Argueta Marquez and Lucio Marquez

302. ANTONIO MARQUEZARGUETA, 5, son of Maria Valentina Argueta Marquez and Lucio Marquez

303. CRISTINO MARQUEZARGUETA, 2, son of Maria Valentina Argueta Marquez and Lucio Marquez

304. CELESTINO MARQUEZARGUETA, 1, son of Maria Valentina Argueta Marquez and Lucio Marquez

305. TIMOTEO ARGUETA MARQUEZ, 30, day laborer, husband of Agustina Argueta Marquez (victim #297)

306. SANTOS ARGUETA MARQUEZ, 9, student, son of Agustina Argueta Marquez and Timoteo Argueta Marquez

307. JESUS ARGUETA MARQUEZ, 6, son of Agustina Argueta Marquez and Timoteo Argueta Marquez

308. ISABEL ARGUETA MARQUEZ, 4, daughter of Agustina Argueta Marquez and Timoteo Argueta Marquez

309. SANTOS CLAROS, 30, day laborer, companion of Maria Martir Argueta Marquez (victim #298)

310. ARMANDO ARGUETA CLAROS, 8 months, son of Maria Martir Argueta Marquez and Santos Claros

311. ANTONIO MARQUEZ, 35, day laborer

312. EDUVINA MARQUEZ, 25, sister of Antonio Marquez

313. MONICA DIAZ, 80, murdered in the area of Tierra Colorada, jurisdiction of Arambala

314. LORENZO CLAROS, 7, grandson of Monica Diaz

315. ROFELIA ORELLANA, 70, murdered in the area of Tierra Colorada, jurisdiction of Arambala

316. EDUARDO HERNANDEZ, 70, day laborer, murdered in the area of Tierra Colorada, jurisdiction of Arambala

317. SARA N., 75, companion of Eduardo Hernandez, murdered in the area of Tierra Colorada, jurisdiction of Arambala

318. LUCITA CHICAS, 35, niece of Israel Marquez (victim #46)

319. EFRIAN RAMOS OR EFRIAN MARQUEZ, 40, merchant, husband of Lucita Chicas

320. CHILD, 2, son of Efrain Ramos

321. Child, 4, son of Efrain Ramos

322. CHILD, 12, son of Efrain Ramos

323. ANTONIA GUEVARA, 35

324. CHILD, 5, son of Antonia Guevara

325. CHILD, lo, student, niece of Antonia Guevara

326. CHILD, 8, student, nephew of Antonia Guevara

327. CHILD, 6, student, nephew of Antonia Guevara

328. CHILD, 3, student, nephew of Antonia Guevara

329. FLORINDA Diaz, 60

330. Neftali MARQUEZ, 40, day laborer, companion of Florinda Diaz

331. CHILD, 7, ward of Florinda Diaz and Neftali Marquez

332. PERFECTO DIAZ, 64, bricklayer

333. ANDREA MARQUEZ, 40, wife of Perfecto Diaz

334. EUGENIA Diaz MARQUEZ, 20, daughter of Perfecto Diaz and Andrea Marquez

335. CHILD, 3, daughter of Eugenia Diaz Marquez

336. MACARIO DIAZ MARQUEZ, 15, day laborer, son of Perfecto Diaz and Andrea Marquez

337. VICTORINA Diaz MARQUEZ, 16, daughter of Perfecto Diaz and Andrea Marquez

338. CHILD, 3, daughter of Victorina Diaz Marquez and Francisco Argueta

339. CHILD, 2, daughter of Victorina Diaz Marquez and Francisco Argueta

34o. JOSE RAUL DIAZ, 14, day laborer, nephew of Perfecto Diaz

341. JOSE CAYERANO ARGUETA, 40, musician

342. MARIA GUEVARA, 30, companion of Jose Cayetano Argueta

343. SALOME ARGUETA, 18, day laborer, son of Jose Cayetano Argueta and Maria Guevara

344. JOSE ARGUETA, 14, day laborer, son of Jose Cayetano Argueta and Maria Guevara

345. Child, 12, day laborer, son of Jose Cayetano Argueta and Maria Guevara

346. LORENZO ARGUETA, 40, day laborer

347. WOMAN, 18, wife of Jose Argueta

348. SALVADOR MARQUEZ, 65, day laborer

349. MEDARDA DIAZ, 60, wife of Salvador Marquez

350. CRISTINA MARQUEZ, 25, daughter of Salvador Marquez and Medarda Diaz

351. BARTOLOME MARQUEZOR Salome Marquez, 40 son of Salvador Marquez and Medarda Diaz

352. RUFINO MARQUEZ, day laborer, son of Bartolome Marquez

353. CLEMENTINA MARQUEZOR PASITA Diaz, 26, wife of Rufino Marquez

354. WALTER MARQUEZ, 3, son of Rufillo Marquez and Clementina Marquez

355. EDITH MARQUEZ, 12, daughter of Rufino Marquez and Clementina Marquez

356. GLORIA MARQUEZ, 10, daughter of Rufino Marquez and Clementina Marquez

357. NORBERTA DIAZ, 60, wife of Eugenio Vigil

358. JOSE MARIA MARQUEZ, l0, son of Leonardo Marquez (victim #51 and Orbelina Marquez (victim #54)

359. MARIO MARQUEZ, 6, son of Leonardo Marquez (victim #51 and Orbelina Marquez (victim #54)

360. MAXIMINO MARQUEZ, 4, son of Leonardo Marquez (victim #51 and Orbelina Marquez (victim #54)

361. VILMA YANET MARQUEZ, 1, daughter of Leonardo Marquez (victim #51 and Orbelina Marquez (victim #54)

362. MARIA SANTOS PEREIRA ARGUETA, 25

363. MIRIAM RODRIGUEZ PEREIRA, 9, daughter of Maria Santos Pereira Argueta

364. DOLORES RODRIGUEZ PEREIRA, 7, daughter of Maria Santos Pereira Argueta

365. LILiAN ELIZABETH RODRIGUEZ PEREIRA, 6, daughter of Maria Santos Pereira Argueta

366. NILSON RODRIGUEZ OR HERNAN RODRIGUEZ , 4, son of Maria Santos Pereira Argueta

367. EVELIO RODRIGUEZ PEREIRA, 3, son Of Maria Santos Pereira Argueta

368. CHILD, 10 months old, son of Maria Santos Pereira Argueta

369. ISABEL ARGUETA, 65, widow

370. MARGARITA REYNA MARQUEZ, 55







LA JOYA



371. MARIA ROMERO MARTINEZ, 25

372. MARIBEL ROMERO, 5, daughter of Maria Romero Martinez

373. LUPITA ROMERO, 3, daughter of Maria Romero Martinez

374. ARNOLDO ROMERO, 6 months old, son of Maria Romero Martinez

375. MARIA HERIBERTA MARTfNEZ, 30, 9 months pregnant at time of death

376. ANASTACIO CHICAS ROMERO, age unknown, day laborer, companion of Maria Heriberta Martinez

377. DORE CHICAS MARTINEZ, 7, son of Maria Heriberta Martinez and Anastacio Chicas Romero

378. NUNCIACIoN CHICAS MARTINEZ, 3, daughter of Maria Heriberta Martinez and Anastacio Chicas Romero

379. Justiniano CHICAS MARTINEZ, 8, daughter of Maria Heriberta Martinez and Anastacio Chicas Romero

380. PEDRO CHICAS MARTINEZ, 12, daughter of Maria Heriberta Martinez and Anastacio Chicas Romero

381. MARINO CHICAS MARTINEZ, 14, daughter of Maria Heriberta Martinez and Anastacio Chicas Romero

382. DAVID CHICAS MARTINEZ, 1, son of Maria Heriberta Martinez and Anastacio Chicas Romero

383. FELIPA MARTINEZ, 60, mother of Maria Heriberta Martinez

384. VICENTA TORRES, 30

385. DORA TORRES MARTINEZ, 3, daughter of Vicenta Torres

386. CHILD, several months old, daughter of Vicenta Torres

387. CHILD, several months old, daughter of Vicenta Torres

388. VICTORINA CHICAS, 35, maguey spinner

389. LUCRECIA CHICAS, 5, daughter of Victorina Chicas

390. PETRONA CHICAS OR PETRONILA CHICAS, 40

391. CATALINA CHICAS, 8, daughter of Petrona Chicas

392. JUSTINA GUEVARA or JUSTINIANA GUEVARA, 50, maguey spinner

393. JACINTA GUEVARA or JACINTA Diaz, 25, maguey spinner, daughter of Justina Guevara

394. MARIA GUEVARA OR MARIA Diaz, 5, daughter of Jacinta Diaz and granddaughter of Justina Guevara

395. ROQUE GUEVARA OR ROQUE Diaz, 4, son of Jacinta Diaz and grandson of Justina Guevara

396. AMBROSIO GUEVARA, 1, son of Jacinta Diaz and grandson of Justina Guevara

397. JOSEFINA GUEVARA or JOSEFINA HERNANDEZ, 50

398. HILARIA HERNANDEZ, 45, sister of Josefina Hernandez

399. LORENZO VIGIL, 40, day laborer

400. AMINTA VIGIL ARGUETA, 19, daughter of Lorenzo Vigil

401. PEDRITO VIGIL ARGUETA, 10, son of Lorenzo Vigil

402. JOSE WILFREDO VIGIL, 2, son of Aminta Vigil Argueta and grandson of Lorenzo Vigil

403. CHILD, 3, son of Aminta Vigil Argueta and grandson of Lorenzo Vigil

404. MATEA VIGIL, 60, aunt of Lorenzo Vigil

405. CONCEPCION VIGIL, 40, day laborer and maguey spinner, son of Matea Vigil

406. EUGENIA MARTINEZ, 25, companion of Concepcion Vigil

407. LEONARDA MARTINEZ, 60, mother of Eugenia Martinez

408. MARIA MARTINEZ, 6, daughter of Concepcion Vigil and Eugenia Martinez

409. FEDERICO MARTINEZ, 4, son of Concepcion Vigil and Eugenia Martinez

410. CHILD, 6 months old, daughter of Concepcion Vigil and Eugenia Martinez

411. MARIA ARGUETA, 30, sister of Eugenia Martinez

412. CHILD, age unknown, son of Maria Argueta

413. CHILD, age unknown, son of Maria Argueta

414. CHILD, age unknown, daughter of Maria Argueta

415. AQUILINO DIAZ OR AQUILINO SAENZ, 35, day laborer

416. FRANCISCA CHAVARRiA, 40, companion of Aquilino Diaz

417. SANTOS CHAVARRiA, 9, son of Aquilino Diaz and Francisca Chavarria

418. JOSE CHAVARRiA, 8, son of Aquilino Diaz and Francisca Chavarria

419. CHILD, age unknown, daughter of Aquilino Diaz and Francisca Chavarria

420. CHILD, age unknown, daughter of Aquilino Diaz and Francisca Chavarria

421. ESTANISLAO DIAZ, 65, farmer, father of Aquilino Diaz

422. TOMASA MARTINEZ, 70, wife of Estanislao Diaz and mother of Aquilino Diaz

423. DOMINGA CHAVARRiA, 20

424. CHILD, age unknown, son of Dominga Chavarria

425. CHILD, age unknown, son of Dominga Chavarria

426. CHILD, age unknown, son of Dominga Chavarria

427. SEBASTIANA RAMOS, 35

428. PETRONA CHAVARRiA, 50, aunt of Francisca Chavarria (victim #416)

429. TOMASA CHAVARRiA, age unknown, mother of Francisca Chavarria (victim #416)

430. SANTOS CHAVARRiA, 55, brother of Tomasa Chavarria, maguey spinner

431. FAUSTINA CHAVARRiA LUNA, 15, daughter of Santos Chavarria

432. EUSTAQUIA ChavarriaLUNA, 1l, daughter of Santos Chavarria

433. SANTOS ChavarriaLUNA, 5, daughter of Santos Chavarria

434. CHILD, 1, daughter of Santos Chavarria

435. REGINO Chavarria, 65, brother of Santos Chavarria

436. Otilia Hernandez, 30, daugllter of Regino Chavarria

437. JOSE ROSARIO PeREZ, 20, day laborer and maguey spinner, companion of Otilia Hernandez

438. CHILD, age unknown, son of Otilia Hernandez and Jose Rosario Perez

439. CHILD, age unknown, son of Otilia llernandez and Jose Rosario Perez

440. CHILD, age unknown, son of Otilia l-lernandez and Jose Rosario Perez

441. CHILD, age unknown, son of Otilia Hernandez and Jose Rosario Perez

442. MARCIAL PEREZ, 15, maguey spinner, hrother of Jose Rosario Perez

443. AGAPITO LUNA, 23, farmer

444. INES MARTINEZ, 45, day laborer

445. MARGARITA MARTINEZ OR MARGARITA ROMERO, 40, wife of Ines Martinez

446. CRISIINA MARTINEZ, 23, daughter of Margarita Romero and Ines Martinez

447. CRISTINITA MARTINEZ, 9 months old, daughter of Cristina Martinez

448. CHILD, 6, son of Cristina Martinez

449. FACUNDA ROMERO, 25, daughter of Margarita Romero and Ines Martinez

450. MARTA ROMERO, 10, daughter of Facunda Romero

451. CHILD, 8, son of Facunda Romero

452. CHILD, 6, son of Facunda Romero

453. MAN, 22, day laborer, son of Margarita Romero and Ines Martinez

454. BOY, 19, day laborer, son of Margarita Romero and Ines Martinez

455. JACINTO SANCHEZ, 80, day laborer

456. AMELIA SANCHEZ, 95, sister of Jacinto Sanchez

457. DOMINGA SANCHEZ, 30, daughter of Jacinto Sanchez

458. MELA SANCHEZ OR ANGELICA SANCHEZ, 14, daughter of Dominga Sanchez

459. JUANCITO SANCHEZ, 10, student, son of Dominga Sanchez

460. SANTOS SANCHEZ OR SANTOS ARGUETA DE SANCHEZ, 35, wife of Jose Sanchez

461. FIGENIA SANCHEZ, 13, daughter of Jose Sanchez and Santos Sanchez

462. IRMA SANCHEZ, 6, daughter of Jose Sanchez and Santos Sanchez

463. MARIANA SANCHEZ, 4, daughter of Jose Sanchez and Santos Sanchez

464. ESPENTACION SANCHEZ OR PETIO SANCHEZ, 2, son of Jose Sanchez and Santos Sanchez

465. JACINTO SANCHEZ, 3, son of Jose Sanchez and Santos Sanchez

466. CONCEPCION SANCHEZ, 3 days old, daughter of Jose Sanchez and Santos Sanchez

467. REYNELDA LOPEZ OR REYNELDA ELIZABETH LoPEZ, 32

468. ARNOLDO LOPEZ, 10, daughter of Reynelda Lopez

469. EDGAR MARIN LOPEZ, 8, daughter of Reynelda Lopez

470. JOAQUIN LOPEZ, 6, daughter of Keynelda Lopez

471. HERIBERTO LOPEZ, 4, daughter of lteyllelda Lopez

472. JOSE DORE LOPEZ, 2, daughter of Keynelda Lopez

473. JOSE CLEOFAS LOPEZ, 8 months old, daughter of Reynelda Lopez

474. FRANCISCA GoMEZ OR FRANCISCA SANCHEZ, 75, wife of Ismael Lopez

475. PRISCILA Lopez, 22, daughter of Ismael Lopez

476. CHILD, 7 months old, daughter of Priscila Lopez

477. MARIA INES MARTINEZ, 34

478. JESUS MARTINEZ, 8, son of Maria Ines Martinez

479. TEODORO MARTINEZ, 5, son of Maria Ines Martinez

480. MAXIMA MARTINEZ, 50, daughter of Maria Ines Martinez

481. CHILD, 4, son of Maria Ines Martinez

482. GREGORIA MARTINEZ, 24, cousin of Maria Ines Martinez

483. BERNARDA MARTINEZ OR CECILIA MARTINEZ, 12, daughter of Gregoria Martinez

484. ESTHER MARTINEZ, 9, daughter of Gregoria Martinez

485. CHILD, 5, daughter of Gregoria Martinez

486. CHILD, 3, daughter of Gregoria Martinez

487. CHILD, 9 months old, daughter of Gregoria Martinez

488. TEODORA RAMIREZ, 45

489. TRANSITO RAMIREZ, 22

490. RODOLFO RAMIREZ, 8, son of Transito Ramirez

491. FLORITA RAMIREZ, 3, daughter of Transito Ramirez

492. CECILIA RAMIREZ, 85, aunt of Transito Ramirez

493. ALEJANDRA ROMERO, 75

494. CRISTINA GUEVARA, 25

495. CHILD, 3 months old, son of Cristina Guevara

496. SILVERIA MEJIA ROMERO, 25, maguey spinner

497. JESUS MEJIA CHICAS, 10, son of Silveria Mejia Romero

498. MARIA MARTA MEJIA CHICAS, 8, daughter of Silveria Mejia Romero

499. JUANITA MEJIA CHICAS, 6, daughter of Silveria Mejia Romero

500. JOSe LUCAS MEJIA CHICAS, 3 son of Silveria Mejia Romero

501. CHILD, 2, son of Silveria Mejia Romero

502. CHILD, 3 months old, son of Silveria Mejia Romero

503. MARIA MARCOS REYES, 20

504. JOSE FRANCISCO REYES LUNA, 5, son of Maria Marcos Reyes

505. MARIA NELY REYES LUNA, 3, daughter of Maria Marcos Reyes

506. EVARISTO REYES LUNA, 6 months old, son of Maria Marcos Reyes

507. PRESENTACION MARQUEZ, 41, day laborer

508. MARIA MARTIR MARQUEZ, 38, wife of Presentacion Marquez

509. GIRL, 14, daughter of Presentacion Marquez and Maria Martir Marquez

510. CHILD, 11, daughter of Presentacion Marquez and Maria Martir Marquez

511. CHILD, 9, son of Presentacion Marquez and Maria Martir Marquez

512. CHILD, 7, son of Presentacion Marquez and Maria Martir Marquez

513. CHILD, 4, son of Presentacion Marquez and Maria Martir Marquez

514. VICENTA MARQUEZ, 80, widow

515. ENEMESIO RODRiGUEZ OR ENEMESIO GUEVARA, 38, day laborer

516. DONATILA CHICAS or DOMITILA ORELLANA, 30, pregnant at time of death, companion of Enemesio Rodriguez

517. CHILD, 7, daughter of Enemesio Rodriguez and Donatila Chicas

518. CHILD, 5, daughter of Enemesio Rodriguez and Donatila Chicas

519. CHILD, 1, daughter of Enemesio Rodriguez and Donatila Chicas

520. CATARINO RODRIGUEZ or CATARINO GUEVARA, 70, day laborer, father of Enemesio Rodriguez

521. NARCISA MARQUEZ, 68, wife of Catarino Rodriguez

522. MAXIMO RODRIGUEZ, 40, day laborer, son of Catarino Rodriguez and Narcisa Marquez

523. LEONARDA MARQUEZ, 40, wife of Maximo Rodriguez

524. ELENA RODRiGUEZ, 16, daughter of Maximo Rodriguez and Leonarda Marquez

525. HERMINIO RODRIGUEZ, 14, son of Maximo Rodriguez and Leonarda Marquez

526. CAMARO RODRiGUEZ, 12, son of Maximo Rodriguez and Leonarda Marquez

527. CHILD, 6, son of Maximo Rodriguez and Leonarda Marquez

528. CHILD, 4, son of Maximo Rodriguez and Leonarda Marquez

529. FELIX RODRiGUEZ, 30, daughter of Catarino Rodriguez and Narcisa Marquez

530. CHILD, 10, daughter of Felix Rodriguez

531. CHILD, 8, son of Felix Rodriguez

532. CHILD, 6, daughter of Felix Rodriguez

533. CHILD, 4, son of Felix Rodriguez

534. PEDRO ARGUETA, 40, day laborer

535. PEDRO ARGUETA, 35, day laborer, brother of Pedro Argueta

536. JULIA DEl CId, 18, pregnant at time of death

537. HUMBERTO Chicas, 19, day laborer, companion of Julia Del Cid

538. CHILD, 2, son of Julia Del Cid and Humberto Chicas

539. VICENTE MARQUEZ, 60, day laborer

540. SERVANDA MAsQuEz, 28, daughter of Vicente Marquez

541. SERGIO MARQUEZ or SERSIDO MARQUEZ, 25, day laborer, son of Vicente Marquez

542. CHILD, 7, son of Servanda Marquez

543. CHILD, 3, son of Servanda Marquez

544. MONCIIO MARQUEZ, 15, day laborer, husband of Mercedes Pereira, who was killed in Los Toriles

545. TERESA ARGUETA or TERESA RodriGUEZ, 22

546. PEDRO CHICAS, 27, farmer, husband of Teresa Argueta

547. CHILD, age unknown, son of Pedro Chicas and Teresa Argueta

548. Child, age unknown, son of Pedro Chicas and Teresa Argueta

549. CHILD, age unknown, son of Pedro Chicas and Teresa Argueta

550. CHILD, age unknown, son of Pedro Chicas and Teresa Argueta

551. CHILD, 4, daughter of Pedro Chicas and Teresa Argueta

552. CARLOS CLAROS, 25, day laborer

553. LUCAS CHICAS, 20, companion of Carlos Claros

554. RUMALDO MARQUEZ, 30, day laborer

555. MELIDA CHICAS, 24, wife of Rumaldo Marquez

556. CHILD, 8 days old, son of Rumaldo Marquez and Melida Chicas

557. CHILD, 2, son of Rumaldo Marquez and Melida Chicas

558. CHILD, 1 l, daughter of Rumaldo Marquez and Melida Chicas

559. CHILD, 8, daughter of Rumaldo Marquez and Melida Chicas

560. CHILD, 6, daughter of Rumaldo Marquez and Melida Chicas









LOS TORILES



561. NARCISO ARGUETA, 80, farmer, father of Felipe Argueta (killed in El Mozote)

562. ABILIO VIGIl, 43, farmer

563. SATURNINA ARGUETA, 45, companion of Abilio Vigil

564. ESTANISLAO ALVARENGA OR ESTANISI.AO ARGUETA, 60, father of Abilio Vigil

565. JUSTINIANA N., 50, companion of Estanislao Alvarenga

566. SEFERINA VIGII. OR SEFERINA ARGUETA, 15, daughter of Abilio Vigil and Saturnina Argueta

567. FRANCISCO ARGUETA, 13, son of Abilio Vigil and Saturnilla Argueta

568. MARIA ANTONIA ARGUETA, 11, daugilter of Abilio Vigil and Saturilina Argueta

569. MERCEDES ARGuEtA, 9, daughter of Abilio Vigil and Saturnina Argueta

570. MARIA SANTOS ARGUETA, 7, daughter of Abilio Vigil and Saturnina Argueta

571. CHILD, 5, daughter of Abilio Vigil and Saturnina Argueta

572. CHILD, 3, daughter of Abilio Vigil and Saturnina Argueta

573. CHILD, 1, daughtcr of Abilio Vigil and Saturnina Argueta

574. MANUEL ALVARENGA OR MANUEI. SAN10S PEREIRA ARGUETA, 30, day laborer, companion of Adonisia Rodriguez (killed in ElMozote)

575. FLORENTINA PEREIRA, 70, mother of Manuel Santos Argueta

576. PETRONA MARQUEZ, 39

577. HERMINIO MARQUEZ, 41, day laborer, companion of Petrona Marquez

578. MARIA ZOILA MARQUEZ, 17, day laborer, son of Petrona Marquez and Herminio Marquez

579. MARIA CARMEN MARQUEZ, 15, daughter of Petrona Marquez and Herminio Marquez

580. JOSE SANTOS MARQUEZ, daughter of Petrona Marquez and Herminio Marquez

581. MARIA JUANA MARQUEZ, 8, daughter of Petrona Marquez and Herminio Marquez

582. JUAN MARQUEZ, 5, son of Petrona Marquez and Herminio Marquez

583. NICOLASA MARQUEZ, 17 months old, daughter of Petrona Marquez and Herminio Marquez

584. CHILD, 8 days old, son of Petrona Marquez and Herminio Marquez

585. CRESCENCIO ARGUETA, 80, day laborer, stepfather of Orbelina Marquez (victim #54, killed in El Mozote)

586. GIRL, 14, daughter of Crescencio Argueta

587. CHILD, 12, daughter of Gescencio Argueta

588. CHILD, 8, son of Crescencio Argueta

589. NATALIA GUEVARA, 45

590. ROSA CANDIDA PEREIRA, 14, daughter of Natalia Guevara

591. JOSE MARIO PEREIRA, 10, son of Natalia Guevaril

592. SIMEONA VIGIL, 90, mother-in-law of Natalia Guevara

593. BERTOLDINO PERIERA, 70, farmer, son of Simeona Vigil

594. MARIA MARQUEZ, 65, wife of Bertoldino Pereira

595. INES PEREIRA MARQUEZ, 18, day laborer, son or Bertoldino Pereira and Maria Mstirquez

596. CARMEN MARQUEZ, 17, compallioll of Illes Pereira M'lrquez

597. Jose IGNACIO PEREIRA, 25, farmer, son of Bertoldino Pereira and Maria Marquez

598. MERCEDES PEREIRA, 16, daughter of Bertoldillo Pereira and Maria Marquez

599. JESUS PEREIRA, 13, son of Bertoldino Pereira and Maria Marquez

600. JUAN ANGEL PEREIRA, 55, day laborer, son of Simeona Vigil

601. Marto ROMERO, 10, granddaughter of Simeon Vigil

602. MARTO Vigil, 25, day laborer

603. GUILLERMA MARQUEZ, 25, pregnant at time of death, wife of Marto Vigil

604. JOSE VIGIL, 8, son of Marto Vigil and Guillerma Marquez

605. MARIA VIGIL, 7, daughter of Marto Vigil and Guillerma Marquez

606. ANGEL VIGIL MARQUEZ, 6, son of Marto Vigil and Guillerma Marquez

607. CHILD, 4, son of Marto Vigil and Guillerma Marquez

608. CHILD, 2, daughter of Marto Vigil and Guillerma Marquez

609. LUIS VIGIL, 50, day laborer, uncle of Marto Vigil

610. JOSE VIGIL, 30, farmer, cousin of Marto Vigil

611. BERNARDA MARQUEZ, 25, wife of Jose Vigil

612. CHILD, 7, son of Jose Vigil and Bernarda Marquez

613. CHILD, 5, son of Jose Vigil and Bemarda Marquez

614. CHILD, 1, son of Jose Vigil and Bemarda Marquez

615. AGUSTINA MARQUEZ, 46, mother of Bernarda Marquez

616. JOSE DANILO MARQUEZ, 35, farmer

617. MARTA CHICAS, 30, wife of Danilo Marquez

618. JOSE MARQUEZ, 10, son of Danilo Marquez and Marta Chicas

619. CHILD, 8, son of Danilo Marquez and Marta Chicas

620. CHILD, 12, son of Danilo Marquez and Marta Chicas

621. CHILD, 5, son of Danilo Marquez and Marta Chicas

622. CHILD, 1, son of Danilo Marquez and Marta Chicas



JOCOTE ARMIRILLO



623. CELESTINA VIGIL, 50, killed in El Mozote with her children, mother of Florentina Del Cid

624. FLORENTINA DEL CID VIGIL, 30, pregnant at time of death

625. CAMILO DEL CID, 12, son of Florentina Del Cid Vigil

626. JAZMiN DEL CID, 8, son of Florentina Del Cid Vigil

627. CHILD, 3, daughter of Florentina Del Cid Vigil

628. GENOVEVA DIAZ, 60

629. MODESTA N., 40

630. CHILD, 2 months old, son of Modesta N.

631. CHILD, 9, daughter of Modesta N.

632. CIIILD, 6, daughter of Modesta N.

633. LORENZA MARQUEZ, 40

634. BENEDICTO MARQUEZ, 9, son of Lorenza Marquez

635. MODESTO MARQUEZ, 6, son of Lorenza Marquez

636. MARIA BERNAI.DA MARQUEZ, 4, daughter of Lorenza Marquez

637. MARIA ARGUETA, 35

638. SANTOS HERNANDEZ, 12, student, son of Maria Argueta

639. CHILD, 10 months old, son of Maria Argueta



CERRO PANDO



640. SATURNINA DIAZ, 22

641. EUSEBIA DIAZ, 10, daughter of Saturnina Diaz

642. ESTELA DIAZ, 2, niece of Saturnina Diaz

643. CHILD, 20 days old, daughter of Saturnina Diaz

644. ANTOLIN DIAZ, 22, maguey spinner

645. TOMASA ARGUETA, 20, companion of Antolin Diaz

646. CHILD, 3, son of Antolin Diaz and Tomasa Argueta

647. CHILD, 2, son of Antolin Diaz and Tomasa Argueta

648. CHILD, 15 days old, daughter of Antolin Diaz and Tomasa Argueta

649. JUAN CHICAS, 29, maguey spinner

650. CIRIACA ARGUETA, 30, companion of Juan Chicas

651. LUCIANO CHICOS ARGUETA, 15, maguey spinner, son of Juan Chicas

652. GERVASIO CHICAS ARGUETA, 12, maguey spinner, son of Juan Chicas

653. TRANSITO CHICAS ARGUEtA, 9, son of Juan Chicas

654. NICOLASA CHICAS ARGUETA, 6, daughter of Juan Chicas

655. DIONISIO ARGUETA OR LEONISIO ArgUETA, 32, maguey spinner

656. FELIX PORTILLO or FELIX DIAZ, 29, companion of Dionisio

657. CHILD, 10, daughter of Dionisio Argueta and Felix Portillo

658. CHILD, 7, daughter of Dionisio Argueta and Felix Portillo

659. REGINO ARGUETA, 40, maguey spinner, hrother of Dionisio

660. MARTIR PORTILLO, 35, wife of Regino Argueta

661. MATILDE ARGUETA PORTILLO, 16, day laborer, son of Regino Argueta and Martir Portillo

662. FILIBERTA CHICAS, 16, companion of Matilde Argueta

663. GERARDO ARGUETA, 29, maguey spinner

664. JUANA ARGUETA, 24, companion of Gerardo Argueta

665. CHILD, 9, daughter of Gerardo Argueta and Juana Argueta

666. MIGUEL ARGUETA, 25, maguey spinner

667. DOMINGA ARGUETA, 22, companion of Miguel Argueta

668. CHILD, 5, daughter of Miguel Argueta and Dominga Argueta

669. CHILD, 3, daughter of Miguel Argueta and Dominga Argueta

670. CHILD, 2, daughter of Miguel Argueta and Dominga Argueta

671. CATARINO ARGUETA, 65, maguey spinner, fatiler of Ciriaca Argueta (victim #650)

672. FRANCISCA ARGUETA, 70, wife of Catarino Argueta

673. TIMOTEO ARGUeTA, 28, artisan, son of Catarino Argueta and Francisca Argueta

674. ROMANA PEREIRA, 28, companion of Timoteo Argueta

675. GIRL, 1s, daughter of Timoteo Argueta and Romana Pereira

676. CHILD, 8, son of Timoteo Argueta and Komana Pereira

677. CHILD, 5, son of Timoteo Argueta and Romana Pereira

678. JORGEN ARGUETA, 80, mother of Dionisio Argueta (victim #655)

679. GENARO ARGUETA, 82, farmer, companion of Jorgen Argueta

680. EDILFONZO ARGUETA, 51, farmer, son of Jorgen Argueta and

681. LOLA MARTINEZ, 20

682. CHILD, 8, daughter of Lola Martinez

683. LUCIO ARGUETA, 24, day laborer, son of Catarino Argueta (victim #671) and Francisca Argueta (victim #672)

684. WOMAN, 22, companion of Lucio Argueta

685. CHILD, 3, son of Lucio Argueta

686. CHILD, 2, son of Lucio Argueta

687. JUSTO MARTINEZ, 45, locksmith

688. ANGELA ARGUETA, 33, wife of Justo Martinez

689. TOMAS MARTINEZ ARGUETA, 20, son of Justo Martinez and Angela Argueta

690. DIONISIA MARTINEZ, 18, companion of Tomas Martinez Argueta

691. Child, 2 months old, son of Tomas Martinez Argueta and Dionisia

692. ESTEBAN MARTINEZ ARGUETA, 16, son of Justo Martillez and Angela Argueta

693. BOY, 14, son of Justo Martinez and Angela Argueta

694. CHILD, 12, daughter of Justo Martinez and Angela Argueta

695. CHILD, 9, daughter of Justo Martinez and Angela Argueta

696. MAXIMO ARGUETA, 30, maguey spinner, son of Catarino Argueta (victim #671)

697. HERIBERTA RAMOS, 28, companion of Maximo Argueta

698. BoY, 15, son of Maximo Argueta and Heriberta Ramos

699. Boy, 13, son of Maximo Argueta and Heriberta Ramos

700. CHILD, 10, son of Maximo Argueta and Heriberta Ramos

701. CHILD, 8, son of Maximo Argueta and Heriberta Ramos

702. MATEO LoPEZ, 55, maguey spinner

703. AGUSTINA MARTINEZ, 30, wife of Mateo Lopez

704. GIRl, 15, daughter of Mateo Lopez and Agustina Martinez

705. CHILD, 12, daughter of Mateo Lopez and Agustina Martinez

706. CHILD, 9, daughter of Mateo Lopez and Agustina Martinez

707. CHILD, 6, son of Mateo Lopez and Agustina Martinez

708. VITOR MARTINEZ, 60, mother of Agustina Martinez

709. JESUS LUNA, 78, day laborer, companion of Vitor Martinez

710. CATARINO MARTINEZ, 26, maguey spinner, son of Vitor Martinez

711. FERMINA CHICAS, 24, companion of Catarino Martinez

712. CHILD, 10, son of Catarino Martinez and Fermina Chicas

713. CHILD, 7, son of Catarino Martinez and Fermina Chicas

714. CHILD, 5, son of Catarino Martinez and Fermina Chicas

715. MARTiN MARTINEZ, 32, maguey spinner, brother of Catarino Martinez

716. FERMINA ARGUETA, 29, companion of Martin Martinez

717. CHILD, 10, daughter of Martin Martinez and Fermina Argueta

718. CHILD, 7, daughter of Martin Martinez and Fermina Argueta

719. CHILD, 5, son of Martin Martinez and Fermina Argueta

720. PABLO CHICAS, 28, maguey spinner

721. DIONISIA ARGUETA OR LEONISIA MEjiA, 24, companion of Pablo Chicas

722. GIRL, 13, daughter of Pablo Chicas and Dionisia Argueta

723. ANDRES CHICAS ARGUETA, 11, son of Pablo Chicas and Dionisia Argueta

724. CHILD, 9, daughter of Pablo Chicas and Dionisia Argueta

725. CHILD, 6, son of Pablo Chicas and Dionisia Argueta

726. NASARIA ARGUETA, 70, mother of Diollisia Argueta

727. RAFAEL ARGUETA MEJiA, 27, maguey spiniler, son of Nasaria Argueta

728. LEONCIA ARGUETA, 24, companion of Rafael Argueta Mejia

729. CHILD, 5, son of Rafael Argueta Mejia and Leoncia Argueta

73o CHILD, 2, daughter of Rafael Argueta Mejia and Leoncia Argueta

731. TIBURCIO MEJIA, 35, day laborer, son of Nasaria Argueta

732. ELOISA PORTILLO or ARCADIA PORTILLO, 30, companion of Tiburcio Mejia

733. MARIA MEJIA, 29, daughter of Nasaria Argueta

734. ANDRES FLORES, 48, day laborer, companion of Maria Mejia

735. COLASTICO MEJIA, 40, maguey spinner, cousin of Maria Mejia

736. BRUNA ARGUETA, 42, companion of Colastico Mejia and daughter of Jorgen Argueta (victim #678) and Genaro Argueta (victim #679)

737. GIRL, 15, daughter of Colastico Mejia and Bruna Argueta

738. CHILD, 12, daughter of Colastico Mejia and Bruna Argueta

739. CHILD, 9, daughter of Colastico Mejia and Bruna Argueta

740. SINFOROSO PEREIRA, 30, day laborer

741. EUGENIA DIAZ, 28, companion of Sinforoso Pereira

742. CHILD, 8, son of Sinforoso Pereira and Eugenia Diaz

743. MARIA RAMOS, 75, widow

744. PATRICIA ARGUETA, 75, artisan

745. MIGUEL ARGUETA, 58, farmer

746. EDILFONZA ARGUETA, 48, companion of Edilfonzo Argueta (victim #680)

747. AURELIA RAMIREZ, 70

748. SUSANA RAMIREZ, 32, daughter of Aurelia Ramirez

749. ENEMESIA LUNA, 75, widow

751. CONCEPCION PORTILLO, 35, bricklayer

752. DOMINGA PORTILLO, 28, seamstress, wife of Concepcion Portillo



JOATECA



753. MAXIMO PEREZ, 28, catechist

754. BENEDICTO PEREZ, 10, son of Maximo Perez

755. ESTANISLASA PEREZ, 8, daughter of Maximo Perez

756. ROMULO PEREZ, 4, son of Maximo Perez

757 AGUSTINA PEREZ, 23

758. CHILD, 3 days old, daughter of Agustina Perez

759. CRESCENCIA PEREZ, 18, sister of Maximo Perez

760. CARLOS ORTIZ, 48, day laborer

761. TERESO DE JESUS LUNA, 14, day laborer, deaf and mute

762. NATIVIDAD LUNA, 18, cousin of Tereso de Jesus Luna

763. OCTAVIANA LUNA, 8 months old, daughter of Natividad Luna

764. JULIA N., 12

765. WOMAN, 50

766. GIRL, 15, daughter of victim #765

767. GIRL, 13, daughter of victim #765